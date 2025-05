Trento e Bolzano al voto: chi sono i candidati alle elezioni comunali

L'attuale sindaco, Renzo Caramaschi, non si ripresenterà per il limite dei mandati. Per la poltrona di primo cittadino il centrodestra ha deciso di puntare su Claudio Corrarati, 57 anni, imprenditore, potrà contare sul sostegno di FdI, Lega, FI, Civica per Bolzano-Corrarati sindaco. Il centrosinistra, invece, ha deciso di candidare Juri Andriollo, 49 anni, avvocato e assessore comunale uscente del Pd: ad appoggiarlo ci sono Pd, Verdi/Sinistra, Restart, Lista civica con Juri Andriollo sindaco, in cui confluirà la Civica di Renzo Caramaschi con i suoi candidati.