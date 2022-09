La campagna elettorale si gioca anche in rete: ecco i politici che stanno investendo di più sui social

Per questo motivo i leader dei partiti sono scesi in campo sui principali social network come Instagram, Facebook e Tiktok con l'obiettivo far breccia tra gli elettori. Al primo posto c'è Matteo Salvini che investe su Meta 84.013 euro.

Grazie all'archivio in costante aggiornamento messo a disposizione dall'imprenditore statunitense Mark Zuckerberg, ora è possibile conoscere i nomi dei partiti che hanno speso di più in sponsorizzazioni Instagram e Facebook. La "Libreria inserzioni" di Meta ha permesso a

di stilare una classifica dei leader che hanno investito di più.

Al primo posto il centrodestra

segretario della Lega

Giorgia Meloni

Silvio Berlusconi

- Con 69 post sulla sua pagina personale, ilMatteo Salvini investe 54.813 euro mentre 29.200 sono stati destinati alle 14 sponsorizzazioni presenti nella pagina di partito. A superare il milione di visualizzazioni è stato uno degli ultimi post in materia di immigrazione e sbarchi per il quale Salvini ha speso tra i 1.500 e i 2.000 euro. A seguire poi c'èche effettua scelte differenti spendendo 9.238 euro per i 22 contenuti presenti sulla sua pagina personale, distribuendo gli altri 46.909 tra Fratelli d'Italia Camera e Fratelli d'Italia Senato. Si posiziona ultimo invece il leader di Forza Italiache punta sulle potenzialità dei suoi video giornalieri attraverso i quali spiega il programma elettorale. Berlusconi ha speso 5.399 euro per 70 post mentre 953 li ha destinati alla promozione delle pagine dei senatori del partito.





Segue il Partito democratico

Enrico Letta

- Il partito diinvece nell'ultimo mese ha registrato una spesa complessiva di 35.350 euro per 111 post destinati sia a Facebook che a Instagram. Non è passata inosservata però la scelta del degretario Dem di provvedere a un aumento della spesa in sponsorizzazioni: il Pd infatti, nel periodo che va dal 2 giugno al 30 agosto ha pagato 47.194 euro. Nel profilo della pagina del Nazareno si possono osservare post da oltre 500mila visualizzazioni.

Penultimo in classifica è il Terzo polo

Azione

Italia Viva

- Carlo Calenda e Matteo Renzi fino a pochi giorni prima dell'alleanza trahanno rispettivamente speso in sponsorizzazioni 3.617 e 5.946 euro. Per Calenda è stato il video approfondimento sul proprio programma elettorale a costargli di più, raggiungendo 800mila visualizzazioni registrando però uno scarso interesse tra i giovani.





Scelte diverse per Conte e Di Maio

Movimento 5 Stelle

Impegno Civico

Italexit

- Si affidano a post gratuiti sia il leader del, Giuseppe Conte che Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ora a capo del suo nuovo movimento. Infine, si distingue il candidato di, Gianluigi Paragone che ha speso 9.164 euro dall'inizio di giugno destinando solo 3.652 euro a Meta nell'ultimo mese.