Elezioni 2022, sesta rilevazione Tecnè: il Centrodestra sempre in testa

Sesta rilevazione di Tecnè in vista della tornata elettorale del 25 settembre.

Nella prima settimana di settembre si registra un lieve calo sia per il Centrodestra, che comunque mantiene il 48,7% delle preferenze nell'uninominale alla Camera, sia per il Centrosinistra, che scende al 27,9% dei consensi. In leggera crescita, invece, M5s e Terzo Polo, mentre calano ancora gli indecisi. Centrodestra avanti anche per le elezioni regionali in Sicilia , con Renato Schifani in netto vantaggio su Caterina Chinnici.