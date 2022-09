Elezioni, Letta: "Non credere alla vittoria annunciata della destra"

C'è "una seconda percezione sbagliata: la destra vincerà ma non governerà perché si squaglieranno e a quel punto rientrerà in gioco tutto". È quanto afferma Enrico Letta, sottolineando che "si rimescoleranno le carte in Parlamento. Sarà come una falsa partenza e poi tutto tornerà normale: percezione sbagliatissima perché con una vittoria della destra, larga, le carte si rimescoleranno all'interno della destra. Tutti quelli che sono al di fuori non avranno nessuna voce in capitolo. Terza percezione sbagliata è che tanto l'Europa alla fine ci salva, che non ci possono far fallire, che sistemeranno le cose loro da su".