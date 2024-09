Ius scholae, Tajani: "No a un centrodestra oscurantista"

Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani è tornato sul tema dello Ius Scholae. "Guai se abbiamo paura di concedere diritti meritati: saremmo un centrodestra oscurantista che non si rende conto dei cambiamenti della società", ha dichiarato il ministro degli Esteri, per poi aggiungere: "Il diritto a diventare cittadino italiano grazie alla formazione e allo studio è sacrosanto. Chi si è conquistato il diritto di essere italiano merita di esserlo, non conta il colore della pelle".