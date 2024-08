Ius Scholae, Forza Italia: "Strumento compatibile con il programma del centrodestra"

Forza Italia prosegue sulla sua apertura per lo Ius Scholae sottolineando come questo non sia in contrasto con il programma del centrodestra. "Favorire l'inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari. Garantire flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e accesso alla pensione, favorendo il ricambio generazionale - si legge sulla pagina Facebook del partito -. Entrambi sono punti presenti nel programma del centrodestra di governo. Lo Ius Scholae rappresenta lo strumento per mantenere queste promesse nei confronti degli elettori".