Ius Scholae, Foti (FdI): "Non è nel programma di governo"

Nella maggioranza, se da un lato FdI dribbla l'argomento mentre la Lega ribadisce il suo "no", il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha promosso lo Ius Scholae; a differenza dello Ius soli. In questo caso lo status di cittadino italiano può essere riconosciuto ai minori stranieri che faranno "un percorso di studi completo", è la traccia di una proposta di legge su cui FI si confronterà a settembre. Ha tirato il freno a mano invece l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini. "Non è una priorità, non è nell'agenda di governo", ha replicato dal Meeting di Rimini. Categorico, la archivia a "un'idea legittima di FI e tale rimarrà", perché "una legge che funziona non si cambia". E infine ha escluso che FI voti con il Pd e con i 5 Stelle su temi legati all'immigrazione. Resta quindi alta la tensione su una legge tornata d'attualità dopo le performance olimpioniche delle atlete italiane di seconda generazione, e che anni fa si arenò al Senato nel tentativo di modificarla verso un cosiddetto "ius temperato". Quella era una variante al principio classico dello Ius soli, per cui la cittadinanza passa dal luogo in cui si nasce. Un traguardo che tenta ancora il Pd, almeno la vecchia guardia. Ma da cui si è smarcato nettamente il M5s di Giuseppe Conte.