Israele, Meloni: "Unità d'intenti in Ue per evitare escalation"

"Hamas non c'entra niente con la questione palestinese"

Su Hamas (ecco chi c'è dietro l'organizzazione) il premier Giorgia Meloni ha poi affermato: "Non credo che c'entri niente con la questione palestinese". E' sbagliato "dire che le cose atroci che ha fatto le ha fatte per difendere la causa palestinese. Credo che sia giusto trovare un modo per ribadirlo a chi lo sa e per raccontarlo per chi non la vede così". Per questo motivo, secondo il capo del governo, "uno degli strumenti più efficaci per sconfiggere Hamas sia dare concretezza e tempistica alla questione palestinese. Dare maggiore peso all'Autorità nazionale palestinese. Questo è un ruolo che l'Europa può giocare".