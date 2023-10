Prosegue la guerra in Medio Oriente, giunta al giorno 20.

L'Assemblea generale dell'Onu condanna Hamas e respinge gli attacchi d'Israele ai civili. L'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite, Ryad Mansour, chiede di fermare le bombe: "Uccisi 3mila bambini innocenti". Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa Israele: "Gli attacchi su Gaza sono diventati massacri, superata la soglia dell'autodifesa". Anche l'Iran accusa lo Stato ebraico: "Il genocidio a Gaza deve finire immediatamente", afferma il ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian all'Assemblea Generale dell'Onu. Interviene anche il Papa: "Auspico la soluzione dei due Stati". Accordo tra i 27 Paesi Ue sul capitolo delle conclusioni riguardante il conflitto in Medio Oriente: a prevalere alla fine è la terminologia "corridoi umanitari" e "pause per esigenze umanitarie" per consentire l'accesso di aiuti per i palestinesi di Gaza. L'Ue, inoltre, "accoglie le iniziative diplomatiche e supporta l'istituzione di una conferenza internazionale di pace da tenersi presto". Intanto dalla Striscia partono nuovi razzi verso il centro di Israele e verso la zona grande di Tel Aviv.