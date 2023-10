Migranti, von der Leyen ai leader Ue: "Rimpatri sono sfida comune"

Lo scrive Ursula von der Leyen in una lettera ai leader Ue, alla vigilia del Consiglio europeo. "I recenti attentati terroristici in Francia e Belgio - sottolinea la presidente della Commissione europea - hanno evidenziato la necessità di potenziare la cooperazione transfrontaliera" e "intensificare gli sforzi e garantire un rapido ed efficace rimpatrio dei migranti irregolari ". Quindi, "il rafforzamento della cooperazione in materia di rimpatri è un elemento centrale della nostra risposta ai movimenti irregolari e il nostro più potente strumento dissuasivo".

"Priorità partenariato con Egitto" "La nostra priorità dovrebbe essere anche quella di stabilire un partenariato strategico e reciprocamente vantaggioso con l'Egitto. Il ruolo dell'Egitto è vitale per la sicurezza e la stabilità del Medio Oriente, poiché ospita un numero crescente di rifugiati e abbiamo la responsabilità di sostenerlo. Inoltre, le pressioni sui partner nelle nostre immediate vicinanze rischiano di essere esacerbate e quindi il continuo sostegno e impegno con la Turchia, la Giordania e il Libano sono particolarmente importanti", scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera sulla migrazione indirizzata ai leader Ue in vista del Consiglio europeo di giovedì.

"Per questo - afferma nella missiva - stiamo fornendo sostegno a molti partner chiave con attrezzature e formazione, per aiutare a prevenire gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere". Von der Leyen ha poi dichiarato che tutte e cinque le navi promesse alla Libia sono state consegnate e che, nell'ambito del Memorandum d'intesa con la Tunisia, l'Ue ha consegnato pezzi di ricambio per le guardie costiere tunisine che mantengono operative 6 imbarcazioni, "mentre altre saranno riparate entro la fine dell'anno".

Nei prossimi mesi, ha poi aggiunto, "sono previste altre consegne a Paesi del Nord Africa". Inoltre, ha concluso, "il nostro sostegno all'Oim e all'Unhcr rimane indispensabile: proteggere i migranti lungo le rotte da situazioni non sicure e riportarli a casa con il sostegno necessario per ricostruire le loro vite è una parte essenziale della limitazione dei movimenti successivi. Continueremo a rafforzare il nostro approccio su misura per sviluppare partenariati che possano dimostrare il reciproco interesse a lavorare con l'Ue per prevenire la migrazione irregolare che mette a rischio tante vite. Questo deve essere fatto lungo tutte le rotte migratorie. In particolare, sulla rotta del Mediterraneo occidentale e dell'Atlantico".

Ecco il testo integrale della lettera inviata da von der Leyen ai leader Ue: