Intercettazioni, Nordio: non toccheremo quelle su mafia e terrorismo | Lavoriamo a un Codice per punire i crimini di guerra

"Lavoriamo alla creazione di un codice dei crimini di guerra"

"Collaboriamo a livello internazionale alla creazione di un codice dei crimini di guerra anche per la gestione di quelli commessi in Ucraina", dove "non c'è alcun dubbio su chi sia l'aggressore e l'aggredito, sono stati commessi reati infami contro la popolazione", ha annunciato il ministro. "È stata istituita una commissione con il compito di elaborare un progetto di codice dei crimini internazionali ad hoc, con valenza simbolica e non", ha spiegato Nordio, parlando di "un intervento normativo indifferibile per assicurare il perseguimento anche nella giurisdizione italiana dei crimini contro l'umanità e di guerra e realizzare la complementarietà con lo statuto della Corte penale internazionale".