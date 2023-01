Intercettazioni, il ministro Nordio: costi enormi, budget per limitarle

Le intercettazioni hanno "costi esorbitanti e disomogenei sul territorio nazionale" e un pagamento "che sfugge a ogni forma di controllo: ogni pm ne dispone quanto vuole".

Lo afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che aggiunge: "Stiamo costituendo tavoli di lavoro per lo meno per rendere omogenee le liquidazioni. E il mio auspicio è che venga affidato agli uffici giudiziari un budget che non possa essere superato annualmente". Nordio ha sottolineato che nulla cambierà né sul piano della disciplina né su quello dei costi per le intercettazioni che riguardano mafia e terrorismo.