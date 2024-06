Inchiesta Liguria, Toti autorizzato a incontrare esponenti politici

Il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e gli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola esprimono "soddisfazione" per il via libera della Procura e della gip all'incontro con Giovanni Toti. "In primo luogo siamo contenti, dal punto di vista umano, di poter fare visita al presidente - dicono gli esponenti della Giunta regionale -. Sarà inoltre un'importante occasione per fare il punto sulle linee politiche utili a portare avanti il nostro lavoro in Regione dove, nonostante il periodo sicuramente complicato, tutta la Giunta e la maggioranza sono unite e hanno come unico obiettivo quello di far proseguire con grande impegno i progetti e il programma iniziati con il presidente 9 anni fa".