Inchiesta Covid, Foti: "In caso di rinvio a giudizio di uomini dello Stato, sicuramente il governo si costituirebbe parte civile"

Sull'inchiesta Covid è intervenuto al "Tg4" Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

Un altro ospite, Robert Lingard, esperto di comunicazione e già consulente dei familiari delle vittime del Covid, gli ha chiesto se "la presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di rinvio a giudizio delle persone coinvolte nell’inchiesta, quindi funzionari e uomini dello Stato, possa valutare di costituirsi parte lesa per quantomeno avere una compensazione sui danni di immagine che queste persone hanno causato al Paese". E Foti ha risposto: "Sicuramente sì, anche se non posso rispondere a nome del governo, perché rispondo a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, però sono certo che la presidente Meloni su questo tema non lascerà spazio a dubbi e la costituzione di parte civile - se sarà possibile farla - si farà subito".