In arrivo migranti da Lampedusa, Regione Piemonte: "Traditi dal governo"

"Il governo ci ha preso in giro. C'era un impegno con il Viminale che in Piemonte non sarebbero stati mandati altri migranti, ma è stato disatteso. E per di più lo abbiamo appreso da una agenzia di stampa". E' il j'accuse del governatore Cirio, dopo il sopralluogo nell'hub di Castello d'Annone (Asti), dove, su disposizione del ministero dell'Interno, arriveranno 76 migranti sbarcati a Lampedusa. "Il Piemonte non ce la fa, soprattutto ora", attacca.