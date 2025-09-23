Immunità parlamentare: privilegio o protezione? Perché il caso Ilaria Salis divide l’opinione pubblica

Solo un anno fa le immagini di Ilaria Salis, portata in tribunale a Budapest con mani e caviglie incatenate, avevano fatto il giro del mondo. Quelle foto erano diventate il simbolo delle dure condizioni di detenzione in Ungheria e avevano acceso un dibattito internazionale sui diritti umani. Oggi la stessa attivista siede tra i banchi del Parlamento europeo come eurodeputata e gode dell’immunità parlamentare, una protezione che ha cambiato radicalmente la sua vicenda personale e politica.