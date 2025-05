Ilaria Salis, fa discutere la foto in carcere con il boss calabrese

Ilaria Salis non riesce proprio a non far parlare di sè, qualunque cosa faccia. Persino una semplice foto di gruppo come questa nasconde la miccia per l'ennesimo scontro. Parma, 26 aprile: l'eurodeputata si fa ritrarre con le persone che lavorano nel Polo Universitario Penitenziario. Al suo fianco c'è Marco Boschini, membro della Direzione Nazionale del Pd. Non è la sua presenza però che ha fatto sobbalzare più di qualcuno sulla sedia, quanto quella di un'altra persona ritratta nello scatto. Antonio Dragone, boss delle cosche calabresi.