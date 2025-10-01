Ilaria Salis: "Senza immunità vendetta certa del governo Orban"

Ilaria Salis lancia poi un appello ai colleghi dell'europarlamento chiamati a esprimersi sulla revoca della tutela giuridica di cui godono gli eletti a Strasburgo. "Se l'immunità venisse revocata potrei essere arrestata sul posto perché sarei passibile di un mandato d'arresto", afferma l'esponente di Avs che sul rischio di trascorrere "oltre 20 anni di carcere in Ungheria" aggiunge: "Sarei sottoposta a una vendetta certa come annunciato più volte sui social da esponenti del governo e da dichiarazioni del primo ministro Orban e del suo portavoce".