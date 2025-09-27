Ilaria Salis, Tajani: sì a revoca immunità, non è giuridicamente fondata

"Voteremo a favore della revoca dell'immunità per Ilaria Salis perché i reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, a Telese Terme (Bn) dove è in corso la festa del partito. "L'immunità parlamentare serve a garantire libertà di espressione, libertà di azione ai parlamentari, non per vicende che riguardano l'attività delle persone quando non erano ancora parlamentari, quindi non è giuridicamente fondata la richiesta della conservazione della immunità", ha aggiunto.