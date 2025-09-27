Logo Tgcom24
Ilaria Salis, Tajani: sì a revoca immunità, non è giuridicamente fondata

Il ministro degli Esteri e segretario di Fi: "I reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare"

27 Set 2025 - 12:18
© Ansa

© Ansa

"Voteremo a favore della revoca dell'immunità per Ilaria Salis perché i reati di cui è accusata sono stati commessi quando non era ancora parlamentare". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Fi, Antonio Tajani, a Telese Terme (Bn) dove è in corso la festa del partito. "L'immunità parlamentare serve a garantire libertà di espressione, libertà di azione ai parlamentari, non per vicende che riguardano l'attività delle persone quando non erano ancora parlamentari, quindi non è giuridicamente fondata la richiesta della conservazione della immunità", ha aggiunto.

"Noi siamo garantisti - ha affermato ancora Tajani - quindi finché uno non è condannato non è colpevole, però non possiamo dare un salvacondotto alla Salis come non daremo a nessun altro in questo caso. Se fossero state cose avvenute durante il mandato parlamentare sarebbe stato diverso, ma in questo caso sono reati commessi prima della sua elezione all'Europarlamento quindi, è giusto votare contro la conservazione dell'immunità".

