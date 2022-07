Il M5s non vota la fiducia al dl Aiuti, il governo a un passo dalla crisi

Il governo è a un passo dalla crisi: dopo la riunione del Consiglio nazionale, il M5s ha infatti confermato che non voterà la fiducia al dl Aiuti al Senato.

"Non possiamo che agire con coerenza e linearità", ha spiegato Conte. "Siamo gli unici a incalzare il governo sulle emergenze". Una posizione non condivisa dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, secondo il quale in questo modo "rischiamo di regalare il Paese al centrodestra". E mentre Letta e Di Maio chiedono una verifica di maggioranza, FdI e Lega premono per le elezioni, con Salvini che sente Berlusconi e parla di "piena sintonia nel centrodestra".