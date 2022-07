Salvini: a Draghi non mandiamo letterine ma chiediamo scostamento bilancio

"La Lega è da un anno e mezzo responsabile e leale, lascio agli altri gli strappi.

Noi non mandiamo le letterine di Babbo Natale come qualcuno, aspettando che succeda qualcosa". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della manifestazione contro il degrado a Roma. "Ho letto che Draghi dice che non c'è bisogno dello scostamento di bilancio, io la penso in maniera contraria: qui o si mettono 50 miliardi veri nelle tasche degli italiani oppure con i microbonus non si risolve nulla", ha precisato.