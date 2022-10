I look delle donne del governo di Giorgia Meloni: la premier in total black, Casellati e Locatelli in bianco

Le donne del governo di Giorgia Meloni non hanno scelto vie di mezzo e per il giuramento nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno optato per un abbigliamento ben preciso. Nessuna ha optato per la gonna. Formale e sobria la neo presidente del Consiglio: la Meloni si è presentata con completo pantalone scuro e un unico tocco di colore, un bracciale in pizzo macramé con i colori del Tricolore . Scelta opposta per Maria Elisabetta Alberti Casellati e Alessandra Locatelli .

La titolare del ministero per le Riforme istituzionali e la collega alla Disabilità hanno sfoggiato un look total white. La Casellati ha deciso d'impreziosire il bianchissimo tailleur con una spilla oro, mentre la Locatelli ha indossato pantalone e doppiopetto. Di scuro ma con top bianco e nero con motivi geometrici Eugenia Roccella, ministro alla Famiglia, Natalità e Pari Opportunità. Camicia bianca di taglio maschile con collo alla Robespierre e completo nero per Annamaria Bernini, che su Instagram ha postato posta storie della cerimonia al Quirinale con il sottofondo della canzone di Ambra "T'appartengo" e il refrain "adesso giura". Camicia di seta bianca con lungo nastro sul petto per Daniela Santanché, che non rinuncia a indossare scarpe con il tacco alto.

Al di fuori dei ministri donne, non è passata inosservata la compagna di Matteo Salvini, Francesca Verdini, che per accompagnare il nuovo ministro alle Infrastrutture e vicepremier ha scelto di indossare un cortissimo abito scuro coperto da uno spolverino bordeaux e sandalo con borchie. Occhi puntati anche su Arianna, la sorella di Giorgia Meloni e moglie del neo ministro all'Agricoltura e alla sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che, seduta in prima fila nel parterre riservato alle famiglie, ha mostrato un completo pantalone bianco con i capelli raccolti.

Tra gli uomini, tre hanno stupito. Il ministro allo Sport, Andrea Abodi, è stato l'unico vestito di grigio, tutti gli altri hanno invece optato per completi scuri. Come scure, nei toni del blu e dell'azzurro, sono state le cravatte, con due eccezioni: il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che non ha rinunciato al verde scuro (colore della Lega) e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che l'ha scelta rossa.