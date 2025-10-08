Il ministro della Difesa Crosetto operato d’urgenza al colon: "È in buone condizioni"

L'operazione avvenuta l'8 ottobre si inserisce in un contesto sanitario già noto: Guido Crosetto aveva infatti già affrontato problemi di salute nei mesi scorsi. Nel febbraio 2024 era stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale San Carlo di Nancy, sempre a Roma, per una sospetta pericardite. In quell'occasione, il ministro fu dimesso dopo pochi giorni, con un miglioramento rapido del quadro clinico. Un altro episodio si è verificato a maggio 2024, durante una riunione del Consiglio Supremo di Difesa. In quell'occasione, Crosetto fu colto da un malore e trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti. Anche in quel caso, le sue condizioni si erano poi stabilizzate in breve tempo, permettendo la ripresa dell'attività politica. Questi episodi, uniti all'intervento odierno, hanno suscitato attenzione mediatica e istituzionale sulle condizioni di salute di una delle figure chiave del governo. Tuttavia, ogni comunicazione ufficiale finora ha sempre rassicurato sul pieno controllo della situazione da parte delle autorità sanitarie e dello staff medico che segue il ministro.