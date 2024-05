Guido Crosetto ricoverato, i medici: "Condizioni in netto miglioramento"

Le condizioni di salute del ministro Guido Crosetto sono in "netto miglioramento".

"Gli accertamenti clinici - fa sapere la Difesa - hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio di pericardite, presentatosi in forma molto più dolorosa rispetto all'episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache". Martedì Crosetto si è sentito male durante il Consiglio Supremo di Difesa ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Carlo di Nancy, a Roma. "E' tranquillo, ha trascorso la notte riposando e anche lavorando come al solito", ha detto il primario di Cardiochirurgia, il prof. Giuseppe Speziale.