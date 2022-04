Guerini: "Gli alleati sosterranno l'Ucraina per tutto il tempo necessario"

Gli alleati occidentali riuniti a Ramstein hanno ribadito il sostegno all'Ucraina "per tutto il tempo che si rivelerà necessario".

Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo l'incontro in Germania. Al vertice c'erano i rappresentanti di più di 40 nazioni, anche extra-europee, della Nato e dell'Ue. Il ministro ha confermato che il governo ha intenzione di inviare nuove armi all'Ucraina: lo farà con un secondo decreto interministeriale "attualmente in via di finalizzazione. Tale decreto avrà la stessa natura della precedente tranche di aiuti, forniti sulla base delle richieste da parte dell'Ucraina e in ossequio alle risoluzioni del Parlamento",