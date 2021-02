Governo, Zanda: "La coalizione resterà centrale"

lapresse

"Io penso che dobbiamo partire dal rapporto tra Pd, 5 Stelle e Leu, perché è un rapporto politico importante. E' stato importante per il governo Conte, lo sarà per il governo Draghi. Non solo, sarà importante per le prossime elezioni amministrative e per le future elezioni politiche. Infatti mi aspetto una saggia conversione dei Cinque Stelle a favore di Draghi". Lo ha detto il senatore del Partito democratico, Luigi Zanda.