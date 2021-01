Governo, Renzi: "Nessun rischio di voto, se Conte non è in grado toccherà ad altri"

Ansa

"Non esistono governi di scopo. Gli esecutivi sono fatti per governare e se Conte è in grado di farlo, lo faccia. Altrimenti toccherà ad altri". Lo ha affermato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, precisando comunque che "non c'è nessun rischio di voto anticipato perché la legislatura finisce nel 2023. Parliamo di contenuti, non di giochi vecchio stile".