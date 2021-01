Governo, Grillo cita Cicerone: fino a quando abuserai pazienza

"L'8 novembre del 63 a.C., il Console Cicerone pronunciò in senato un severo discorso contro Lucio Sergio Catilina. Ripropongo qui un estratto lasciando a voi l'ispirazione per la sua adattabilità nell'affrontare la realtà". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, senza mai riferirsi esplicitamente a Matteo Renzi., in un post dal titolo "Quo usque tandem (fino a che punto)", in cui cita una orazione di Cicerone contro la congiura di Catilina.