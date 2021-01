Zingaretti: "Rilanciare il governo, una crisi avrebbe sviluppi imprevedibili"

"Patto di legislatura" - Il leader dem chiarisce inoltre che, "come avevamo deciso insieme, serve oggi il varo di un 'patto di legislatura' per dare alla maggioranza una visione definita e unitaria del cambiamento necessario all'Italia". La parola d'ordine, aggiunge, è "costruire, contribuire ad aprire una fase nuova insieme. Rimaniamo contrari a posizioni politiche che risultano incomprensibili ai cittadini e rischiano di aggravare il distacco tra società e istituzioni".

"Rilancio dell'azione di governo" - "Da mesi - scrive in una nota approvata dalla segretaria nazionale del partito - il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell'azione di governo, in sintonia con tutti gli alleati. Siamo convinti che aprire una stagione di rinascita e investimenti per il lavoro e l'economia sia doveroso e possibile con un impegno collegiale e senza rotture all'interno della maggioranza".

"No a spaccature, ritarderebbero politiche utili al Paese" - Le spaccature nella compagine che sostiene il governo. conclude il segretario del Pd, "inevitabilmente ritarderebbero l'attuazione di politiche utili al Paese". E promette: "Contribuiremo a questo sforzo e sosteniamo in tutte le sedi queste posizioni, convinti che al Paese vada evitata una crisi dagli sviluppi davvero imprevedibili".