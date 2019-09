Governo, Renzi: investimenti green ma senza aumentare le tasse

In una intervista al Messaggero, l'ex premier parla della nascita del governo Conte 2: "Se non ci fossimo schierati noi questo governo non sarebbe mai nato e Conte oggi farebbe altro". Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa circa la diffidenza del Pd circa la sua fedeltà al nuovo esecutivo. "Io sono quello dei diritti civili, del terzo settore, della legge sul dopo di noi, degli 80 euro al ceto medio, dell'abbassamento delle tasse, della fatturazione elettronica, di Industria 4.0, della cooperazione internazionale, dell'euro in cultura-euro in sicurezza. Per me parlano i fatti"



"Italia Viva non è un'operazione di palazzo. Certo: ci sono una quarantina di parlamentari. Ma ci sono soprattutto migliaia di persone che stanno riscoprendo il gusto di fare politica. C'è un entusiasmo simile a quello del 2012 quando partimmo in giro per l'Italia. Per questo non parteciperemo alle elezioni regionali: vogliamo strutturarci partendo dal basso, non dagli eletti", dice ancora Renzi. E conclude: "Italia Viva sarà una cosa totalmente nuova. Alla Leopolda partirà il tesseramento. Ma sarà possibile solo online così eviteremo i signori delle tessere che infestano il Pd in alcune realtà geografiche. E soprattutto per ogni tessera pianteremo un albero. Un albero vero".