Conte: "Lega isolata in Ue, anche da Orban" | "Tassare merendine, bibite e aerei? Idea praticabile"

Il capo del governo spiega che il suo ex vice oggi è più a destra dei paesi di Visegrad: "La Lega si è ritrovata completamente poi isolata perché con Afd e altre forze in questo momento sono ancora più a destra di alcuni governi di Visegrad. E l'Italia dai Paesi di Visegrad raramente è stata supportata. E se oggi trovo grandi aperture, non è dai Paesi di Visegrad. C'è modo e modo per interpretare l'interesse nazionale e il nazionalismo, quello è un modo isolazionista. Non è praticabile, perché comunque oggi siamo in un sistema integrato e ragionare come se fossimo isolati non ci porta da nessuna parte".



"Renzi demolition man? Non ho motivo di crederlo" - Matteo Renzi un "demolition man" per il governo? "Non ho motivo di crederlo", risponde il presidente del Consiglio, aggiungendo che "durante la formazione del governo non ho sentito mai Renzi. Mi sono relazionato solo con il leader del PD. Ho sentito Renzi la sera prima che annunciasse i gruppi. Nessuna rabbia, ma gli ho detto che se mi avesse chiamato o avvertito, io - ma anche in senso positivo - avrei preteso che l'interlocuzione avvenisse anche con il suo gruppo, prima di chiedere la fiducia".



"Sulla Manovra vero risultato è evitare aumento dell'Iva" - Soffermandosi sulla Manovra, il premier spiega che "il vero ostacolo, e quindi il vero risultato, sarà evitare l'incremento dell'Iva. Un suo aumento potrebbe comprimere ulteriormente la domanda interna. Nella Manovra potremo solo dare dei primi significativi assaggi del progetto politico. Ho preteso, ad esempio, asili nido gratuiti per famiglie con redditi medi e bassi".



"Linea Fioramonti sul tassare merendine e bibite è praticabile" - Per Conte appare "praticabile" l'idea avanzata dal ministro Fioramonti di tassare merendine e biglietti aerei per reperire risorse per la Manovra.