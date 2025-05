Governo, Mantovano prepara la stretta: "Niente più scorta degli 007 agli ex premier"

Una "fuga di notizie" che ha mandato su tutte le furie il leader di Italia Viva ed ex primo ministro, Matteo Renzi, che si è scagliato contro Mantovano, "responsabile assieme a Giorgia Meloni della diffusione alla stampa della velina" impugnata come arma di ritorsione" nei suoi confronti. "In data 15 aprile 2025 - ha affermato Renzi - ho ricevuto una lettera riservata dal sottosegretario Mantovano. Conservo l'originale sulla mia scrivania. In data odierna ho risposto al sottosegretario anticipando via messaggio la mia missiva. Tre ore più tardi il sito de Il Foglio ha pubblicato la lettera di Mantovano mostrando l'immagine, da cui si evince chiaramente che solo Palazzo Chigi può aver passato la velina, perché nella mia copia non c'è il timbro azzurro simbolo del protocollo del sottosegretario". "Cosa significa tutto questo?", si è chiesto quindi Renzi. Significa che "Mantovano usa le veline senza rispettare le regole di riservatezza e rendendo pubblica corrispondenza in teoria privata. La sicurezza del Paese è nelle mani di un signore che si diverte a veicolare veline ai giornali anche su argomenti delicatissimi come la scorta delle figure istituzionali di questo Paese. L'atteggiamento di Mantovano è pericoloso, superficiale, incomprensibile".