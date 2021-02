Governo, Draghi in Senato per la fiducia | Zingaretti: "Basta liti, l'Italia è in buone mani" | Nasce l'intergruppo M5s-Pd-Leu

Quirinale, il giuramento di Draghi e dei ministri Ansa 1 di 141 LaPresse 2 di 141 Ufficio stampa 3 di 141 LaPresse 5 di 141 LaPresse 6 di 141 LaPresse 7 di 141 LaPresse 8 di 141 LaPresse 9 di 141 LaPresse 10 di 141 Il giuramento di Draghi 11 di 141 LaPresse 12 di 141 LaPresse 13 di 141 LaPresse 14 di 141 LaPresse 15 di 141 LaPresse 16 di 141 LaPresse 17 di 141 LaPresse 18 di 141 LaPresse 19 di 141 LaPresse 20 di 141 LaPresse 21 di 141 LaPresse 22 di 141 LaPresse 23 di 141 LaPresse 24 di 141 LaPresse 25 di 141 LaPresse 26 di 141 LaPresse 27 di 141 LaPresse 28 di 141 LaPresse 29 di 141 LaPresse 30 di 141 LaPresse 31 di 141 LaPresse 32 di 141 LaPresse 33 di 141 LaPresse 34 di 141 LaPresse 35 di 141 LaPresse 36 di 141 LaPresse 37 di 141 Mariastella Gelmini Ansa 38 di 141 Andrea Orlando 39 di 141 Luigi Di Maio Ansa 40 di 141 L'arrivo di Draghi al Quirinale per il giuramento Ansa 41 di 141 Marta Cartabia, ministro della Giustizia Ansa 42 di 141 L'arrivo di Draghi al Quirinale per il giuramento Ansa 43 di 141 Roberto Speranza, ministro della Salute Ansa 44 di 141 Renato Brunetta Ansa 45 di 141 Daniele Franco, ministro dell'Economia Ansa 46 di 141 LaPresse 47 di 141 LaPresse 48 di 141 LaPresse 49 di 141 LaPresse 50 di 141 LaPresse 51 di 141 LaPresse 52 di 141 LaPresse 53 di 141 LaPresse 54 di 141 LaPresse 55 di 141 LaPresse 56 di 141 LaPresse 57 di 141 LaPresse 58 di 141 LaPresse 59 di 141 LaPresse 60 di 141 LaPresse 61 di 141 LaPresse 62 di 141 LaPresse 63 di 141 LaPresse 64 di 141 LaPresse 65 di 141 LaPresse 66 di 141 LaPresse 67 di 141 LaPresse 68 di 141 LaPresse 69 di 141 LaPresse 70 di 141 LaPresse 71 di 141 LaPresse 72 di 141 LaPresse 73 di 141 LaPresse 74 di 141 LaPresse 75 di 141 LaPresse 76 di 141 LaPresse 77 di 141 LaPresse 78 di 141 LaPresse 79 di 141 LaPresse 80 di 141 LaPresse 81 di 141 LaPresse 82 di 141 LaPresse 83 di 141 LaPresse 84 di 141 LaPresse 85 di 141 LaPresse 86 di 141 LaPresse 87 di 141 LaPresse 88 di 141 LaPresse 89 di 141 LaPresse 90 di 141 LaPresse 91 di 141 LaPresse 92 di 141 LaPresse 93 di 141 LaPresse 94 di 141 LaPresse 95 di 141 LaPresse 96 di 141 LaPresse 97 di 141 LaPresse 98 di 141 LaPresse 99 di 141 LaPresse 100 di 141 LaPresse 101 di 141 LaPresse 102 di 141 LaPresse 103 di 141 LaPresse 104 di 141 LaPresse 105 di 141 LaPresse 106 di 141 LaPresse 107 di 141 LaPresse 108 di 141 LaPresse 109 di 141 LaPresse 110 di 141 LaPresse 111 di 141 LaPresse 112 di 141 LaPresse 113 di 141 LaPresse 114 di 141 LaPresse 115 di 141 LaPresse 116 di 141 LaPresse 117 di 141 LaPresse 118 di 141 LaPresse 119 di 141 LaPresse 120 di 141 LaPresse 121 di 141 LaPresse 122 di 141 LaPresse 123 di 141 LaPresse 124 di 141 LaPresse 125 di 141 LaPresse 126 di 141 LaPresse 127 di 141 LaPresse 128 di 141 LaPresse 129 di 141 LaPresse 130 di 141 LaPresse 131 di 141 LaPresse 132 di 141 LaPresse 133 di 141 LaPresse 134 di 141 LaPresse 135 di 141 LaPresse 136 di 141 LaPresse 137 di 141 LaPresse 138 di 141 LaPresse 139 di 141 LaPresse 140 di 141 LaPresse 141 di 141 LaPresse 142 di 141 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi arriva in Senato per presentare il suo governo e per chiedere la fiducia. Il suo obiettivo sarà quello di promuovere "iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese, dall'emergenza sanitaria, economica e sociale fino alla transizione ecologica ed alla innovazione digitale". Proprio a Palazzo Madama si è costituito un intergruppo M5s-Pd-Leu. Zingaretti: "Basta con le liti, l'Italia è in buone mani".