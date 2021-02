Governo Draghi, Zingaretti: ora buona volontà o esploderanno problemi

Ansa

"Governo Draghi migliore del precedente? Sicuramente ha una larghissima maggioranza ma se non ci mettiamo tutti la buona volontà, potrà anche creare problemi come già accaduto in queste ore su alcuni temi che sono riesplosi". Lo ha affermato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "Avremmo preferito una maggioranza politicamente più omogenea che forse avrebbe creato meno problemi", ha aggiunto.