Conte: "Giusto e opportuno l'intergruppo parlamentare M5s-Pd-LeU"

"E' giusta e opportuna l'iniziativa, annunciata dai capigruppo in Senato di M5s-Pd-LeU, di costituire un intergruppo parlamentare per promuovere iniziative che rilancino l'esperienza positiva di governo che si è appena conclusa". Lo ha affermato l'ex premier Giuseppe Conte, precisando che "in questa fase è ancora più urgente l'esigenza di costruire spazi e percorsi di riflessione che valorizzino il lavoro comune già svolto".