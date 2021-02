Conte: "Ora torno in Università, ma ci sono tanti modi per stare in politica | Alleanza M5s-Pd-LeU? Ci credo molto"

"Nel mio futuro immediato vedo il rientro a Firenze come professore dell'Università. L'aspettativa è terminata, quindi riprenderò sicuramente a insegnare a Firenze ". Così l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , nella prima intervista rilasciata dopo aver passato a Mario Draghi il testimone a Palazzo Chigi . "Ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica , lo vedremo insieme agli amici e ai compagni di viaggio con cui abbiamo lavorato" ha aggiunto Conte.

L'ex premier ha parlato al Fatto Quotidiano e fatto intendere che continuerà a tenere aperte le porte alla politica dopo aver presieduto due governi per poco meno di mille giorni complessivi. Il suo futuro è quello di perno dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile con Movimento 5 stelle, Pd e Leu? "Quello dell'alleanza per lo sviluppo sostenibile è un progetto che non ho declamato a caso, un progetto che abbiamo iniziato a realizzare. E' una prospettiva a cui credo molto, da politico, da privato cittadino, da ex premier. Continuerò a dare un contributo nelle modalità che decideremo insieme" ha precisato Giuseppe Conte.