Governo, i big salgono al Colle | Meloni: "Subito al voto, unica scelta rispettosa per l'Italia"

La possibilità che si arrivi ad un governo M5s-Pd è considerata "fifty-fifty" da Elena Fattori, senatrice 5Stelle. In una intervista al Corriere della Sera, la senatrice afferma che "nei gruppi parlamentari c'è grande voglia di andare avanti con la legislatura e portare a termine tanti provvedimenti avviati. E non c'è affatto paura, come qualcuno dice, ne' della legge di Bilancio, né di andare al voto. Ma su come proseguire si discute". Fattori non ritiene che possa essere ritentata l'alleanza con la Lega perche "è un'ala assolutamente minoritaria" che vorrebbe provare a seguire questa strada. "La stragrande maggioranza non vuole più sentir parlare di Salvini. Poi - aggiunge - come fare un nuovo governo è tutto da vedere". Alla domanda se ritenga possa essere accettata la richiesta di Nicola Zingaretti di non andare ad un "Conte bis", Fattori risposte che "Conte è apprezzato da tutti i 5 Stelle, ma, a mio avviso, non è indispensabile fare un Conte bis".