Governo, la von der Leyen: "Bene Draghi, ma ora l'Italia lavori senza sosta sul Recovery"

"Mi auguro la più ampia maggioranza possibile. Non è un governo politico, con convenzioni ad excludendum. L'indicazione del presidente della Repubblica, mi sembra accolta pienamente da Draghi, è di dar vita ad un governo senza perimetri politici". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. "Tutte le forze politiche sono state chiamate dal Capo dello Stato: noi abbiamo dato una risposta positiva, la Lega non ha chiuso, e anche FdI ha detto che si possono astenere. Ieri la sinistra ha detto 'non vogliamo la Lega', ma la regola data dal Capo dello Stato e accettata da Draghi è coinvolgere tutti. Oggi è come se giocasse la nazionale, prima italiani poi rappresentanti dei singoli partiti".