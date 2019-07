Governo, Di Maio esclude la crisi | Salvini: "Il problema sono i no dei 5 Stelle, così l'Italia non va avanti"

Salvini: "Inaccettabili i blocchi dei 5 Stelle come Toninelli-Trenta" - "C'è un evidente e totale blocco sulle proposte, iniziative, opere, infrastrutture da parte alcuni ministri 5 Stelle che fa male all'Italia", sottolinea Salvini. "Niente di personale - prosegue - Di Maio è persona corretta e perbene, ma sono inaccettabili i no e i blocchi quotidiani di opere e riforme da parte del M5s Toninelli (con centinaia di cantieri fermi) che blocca la Gronda di Genova, che toglierebbe migliaia di auto e di tir dalle strade genovesi; Trenta che propone di mettere in mare altre navi della Marina, rischiando di attrarre nuove partenze e affari per gli scafisti".



Di Maio: "Abbiamo sempre trovato una soluzione" - "Non è una questione di scuse - afferma dal canto suo Di Maio - altrimenti si alimenta un problema tra me e lui. Perché in questo anno siamo stati noi due a mandare avanti questo governo. Anche nei momenti di massima tensione abbiamo trovato un punto. Qui bisogna mettere al centro i cittadini italiani. Anche io ho delle critiche da fare ad alcuni ministri della Lega, ma non vado in televisione: li chiamo e ci mettiamo d'accordo". "Se avessi sospetti su Salvini - aggiunge Di Maio - non sarei al governo", e ricorda che il leader della Lega ha già detto che "prima del 24 andrà in Parlamento". Il leader M5s annuncia poi una Commissione d'inchiesta sui fondi avuti da tutti i partiti, "incluso il nostro".