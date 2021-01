Governo, Di Maio: "Abbiamo 48 ore per consolidare la maggioranza | No a soluzioni raccogliticce"

"Serve un consolidamento della maggioranza e per farlo abbiamo 48 ore di tempo ". Lo ha detto Luigi Di Maio a "Mezz'ora in più". Il ministro degli Esteri ha inoltre affermato che quello sulla relazione Bonafede "è un voto sul governo". Il M5s, ha aggiunto, "non sarà né donatore di sangue né di organi per questo governo. Nel M5s non siamo mai stati così compatti. siamo un monolite".

"L'abolizione della prescrizione non si tocca" Di Maio, ha poi aggiunto, che "c'è un tema strisciante su questo voto di mercoledì sulla relazione Bonafede che è la prescrizione. Noi da gennaio abbiamo abolito la prescrizione e c'è strisciante questa cosa: 'se Bonafede la rimette, noi gli votiamo la relazione'. Per quanto ci riguarda la prescrizione è un tema di giustizia sociale".

"No a soluzioni raccogliticce, meglio il voto" Tornando sulla tenuta del governo, il ministro ha ribadito: "Se da Italia Viva, non si ritira la sfiducia non ci saranno presupposti per il dialogo. Se ci sono forze politiche che si vogliono avvicinare a questo governo, ben venga - ha affermato - ma se dev'essere qualcosa di raccogliticcio sono il primo a dire andiamo al voto".

"Non c'è possibilità di riparlare con Renzi" "Se non ci sono i voti adesso, non ci sono neanche per il Conte ter. Se il tema è riparlare con Renzi, Conte ha detto chiaramente che se avrebbe staccato la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di riparlarci. Noi tra Conte e Renzi, scegliamo Conte", ha concluso Di Maio.