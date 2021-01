Governo, Lonardo a Tgcom24: "Sulla relazione di Bonafede potrei astenermi"

"La mia fiducia al governo è piena", ma nel voto sulla relazione del ministro Bonafede "potrei astenermi". Lo ha detto la senatrice Sandra Lonardo a Tgcom24. "Fino a oggi non ho condiviso la politica di Bonafede: non possiamo sopprimere la prescrizione e poi non intervenire per accorciare i tempi della giustizia", ha spiegato. Poi l'appello: "Il ministro dovrebbe rivedere le sue posizioni rigide".