Governo, Di Battista: "Conte non tema picconature da me" 

Alessandro Di Battista ha espresso la sua fiducia nei confronti di Giuseppe Conte. "Non deve temere picconature da parte del sottoscritto", ha detto l'esponente del M5s. Sul futuro del governo, comunque, ha aggiunto che "ci sono determinati poteri anche politici che vogliono buttarlo giù per prendere in mano i denari della ricostruzione". La situazione del Paese, ha concluso Di Battista, "credo sia molto più grave di come la stiamo immaginando".