Governo, Conte riceve Italia Viva | Bellanova: "Rifletta e veda se ci sono le condizioni per proseguire"

Si è svolto l'incontro a Palazzo Chigi fra Conte e la delegazione di Italia Viva guidata da Renzi . "Abbiamo rappresentato al premier le nostre argomentazioni , ora aspettiamo che faccia una riflessione per vedere se ci sono le condizioni per andare avanti", ha detto il ministro Teresa Bellanova . E ha aggiunto: "Venerdì parteciperemo al Cdm ". Il vertice, annunciato e rinviato due volte, è stato definito "franco e cordiale" da fonti di governo.

Assieme a Renzi e Bellanova, Conte ha ricevuto anche Elena Bonetti, il presidente di Italia Viva e vicepresidente della Camera Ettore Rosato e i capigruppo alla Camera e al Senato Maria Elena Boschi e Davide Faraone.

Bellanova: "Il tema non sono gli incarichi, tempi non lunghi" - "Abbiamo ribadito al presidente del Consiglio che le questioni non sono gli incarichi o nuove formule di governo, ma quelle che stanno nel nostro documento, la visione di Paese", ha sottolineato Teresa Bellanova. "Abbiamo illustrato un percorso in cui ci sono tutti i punti che riguardano la vita dei cittadini. Conte ha detto che ha letto la missiva di Matteo Renzi e l'ha trovata interessante e utile. Per noi non sono tempi lunghi".