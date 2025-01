Giustizia, separazione carriere dei giudici: il Csm boccia la riforma | "Veicola idea di toghe non imparziali"

Il Csm, il Consiglio superiore della magistratura, boccia la riforma della giustizia per la separazione delle carriere in magistratura, approvando un parere particolarmente critico nei confronti della riforma contenuta nel disegno di legge costituzionale del governo, appena approdato alla Camera. Secondo la proposta A, votata quindi a grande maggioranza dai consiglieri, la separazione delle carriere "non trova riscontro nella giurisprudenza costituzionale", non si comprende in che modo "possa contribuire a migliorare qualità ed efficienza della giurisdizione". Un membro astenuto.