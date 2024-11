L'Anm trasmette una delibera al Csm affinché "tuteli i magistrati" dagli attacchi politici

Copia della delibera sarà trasmessa "al Csm per le valutazioni dell'organo di governo autonomo e per le conseguenti iniziative a tutela della indipendenza e dell'autonomia della magistratura" e al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, dopo "il linciaggio mediatico cui un certo giornalismo si è prestato, ha colpito i giudici e la loro naturale tensione a decidere liberi dalle proprie convinzioni e passioni: scrutare la vita delle persone, riportando le loro vicende intime, del tutto prive di rilevanza pubblica, è condotta non in linea con l'etica giornalistica".