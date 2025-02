Giovanni Arras, a 29 anni Cavaliere al Merito: "Io scienziato-paziente da Mattarella"

Sono cittadine e cittadini che si sono distinti per impegno civile, dedizione al bene comune e come testimonianza dei valori repubblicani. In particolare, per attività "volte a favorire il dialogo tra i popoli - si legge sul sito del Quirinale - contrastare la violenza di genere, per un'imprenditoria etica, per un impegno attivo anche in presenza di disabilità, per l'aiuto alle persone detenute in carcere, per la solidarietà, per la scelta di una vita nel volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, del diritto alla salute e per atti di eroismo".