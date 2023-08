Usa, recupera la parola dopo un ictus grazie all'AI e un avatar digitale

È la prima volta al mondo che il linguaggio e le espressioni facciali vengono tradotti a partire da segnali cerebrali.

Voce ed espressioni facciali

Quasi 20 anni fa Ann Johnson, che all'epoca aveva 30 anni, ha avuto un ictus che l'ha lasciata paralizzata e le ha tolto la capacità di parlare. Ora, in quella che è considerata una pietra miliare della neuroscienza e dell'intelligenza artificiale, la sua attività cerebrale viene tradotta in parole pronunciate da un avatar. Come riporta il New York Times, la ricerca, pubblicata sulla rivista Nature, dimostra che per la prima volta le parole pronunciate e le espressioni facciali sono state sintetizzate direttamente dai segnali cerebrali, e gli scienziati parlano di un notevole progresso nell'aiutare lei e altri pazienti a parlare di nuovo. Gli elettrodi - spiegano - hanno decodificato i suoi segnali cerebrali mentre lei cercava silenziosamente di pronunciare delle frasi. La tecnologia ha poi convertito tali segnali in linguaggio scritto e vocale e ha consentito a un avatar sullo schermo di un computer di pronunciare le parole e mostrare sorrisi e altre espressioni.