Giornata del Rifugiato, Mattarella: "Accoglienza è un principio della Carta, ma serve politica comune europea"

La protezione dei rifugiati come uno dei principi fondamentali della Costituzione . Così Sergio Mattarella , in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato . "L'Italia è in prima linea nell'adempiere con costanza e determinazione ai suoi doveri di solidarietà e accoglienza", ha detto il Capo dello Stato, sottolineando come tuttavia "la definizione di risposte" vada " concertata e condivisa" dalla comunità internazionale e dalla Ue in particolare.

"Nessun Paese è in grado da solo di rispondere" all'emergenza rifugiati. Per questo "il superamento della logica emergenziale e la definizione di risposte lungimiranti e sostenibili fondate sui principi di responsabilità e solidarietà, vanno concertati e condivisi dalla comunità internazionale e, anzitutto, a livello europeo, come sancito dai trattati", ha ribadito il presidente della Repubblica per il quale l'Ue "deve essere protagonista per sviluppare una politica comune".



Salvini: "Viva i veri rifugiati, ma sono solo il 7% di chi fa domanda" - "Viva i veri rifugiati: dal 2014 al 14 giugno 2019 rappresentano solo il 7,3% delle 420.834 domande esaminate dall'Italia". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Più del 60%, invece - ha aggiunto - sono clandestini che hanno ingrassato il business di qualche professionista della falsa accoglienza. Per chi vuole entrare nel nostro Paese senza chiedere permesso, i porti restano chiusi. Chi fugge dalla guerra può e deve arrivare in Italia, senza doversi affidare a trafficanti di esseri umani o a navi pirata".