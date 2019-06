Migranti, Conte: solidarietà Ue non si è ancora concretizzata

"Sul tema dei flussi migratori non posso che rimarcare come sia frustrante vedere come le conclusioni raggiunte all'unanimità nel Consiglio europeo del giugno 2018 non si siano ancora tradotte in pratica. Dobbiamo raccogliere e vincere questa sfida". Lo ha affermato il premier Conte durante le dichiarazioni dei leader dei Paesi del Sud del Mediterraneo, a Malta. Per Conte "è inaccettabile" non concretizzare la declamata solidarietà tra Stati.