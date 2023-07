La Russa, Meloni: comprendo ma non sarei intervenuta nella vicenda

Giorgia Meloni, a margine del vertice Nato di Vilnius, ha parlato della riforma della Giustizia e delle polemiche sollevate su alcuni casi che riguardano la sua area politica.

A proposito dell'intervento di Ignazio La Russa, che ha commentato le vicende di cronaca che vedono coinvolto il figlio Leonardo, Meloni ha detto: "Comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda". "Tendo a solidarizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi", ha poi aggiunto il premier sempre a proposito del caso.